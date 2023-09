Météo en France : à quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

La rentrée est placée sous le signe du soleil. Ce lundi 4 septembre, la journée sera marquée par la nette hausse du mercure, qui dépassera les 30°C sur la quasi-totalité de la France selon Météo France. Les maximales seront comprises entre 26 et 31 degrés au nord de la Seine. Elles grimperont le plus souvent de 32 à 35 degrés plus au sud, avec des pointes à 37-38 degrés par endroits sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Cette chaleur ne devrait pas s'estomper dans les jours à venir, avec "un épisode remarquable de fortes chaleurs tardif" sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo France.

Une situation qui devrait "durer une grande partie de la semaine prochaine, en s'exportant progressivement au nord et à l'est". Les météorologues ne prévoient même "aucun véritable rafraîchissement (...) avant au moins le week-end prochain". "La durée de cet épisode de fortes chaleurs tardif, combiné à son intensité, s'annonce remarquable à l'échelle du pays", estime Météo France.



Des normales de saison nettement dépassées

Cet épisode de chaleur intervient après la vague de chaleur qui a enveloppé la France du 17 au 24 août. Concernant les températures de cette semaine de rentrée scolaire, "des records de chaleur pour un mois de septembre seront battus", estime La Chaîne Météo. Les normales de saison devraient être supérieures de 5 à 10 degrés au niveau national, et près de 15 degrés dans les Sud-Ouest. Il fera ainsi beau et chaud mardi, avec des maximales entre 25 et 33 degrés. Le mercure sera également élevé mercredi, jeudi, et vendredi, avec quelques nuages sur la façade Ouest, selon Météo France.

Le week-end sera cependant moins ensoleillé sur une partie de la France, avec samedi des orages potentiels sur une façade Ouest allant du Finistère jusqu'au Pays basque. Cette instabilité orageuse s'étendra sur une grande partie de l'Ouest, dimanche prochain. Les températures resteront globalement élevées et toujours comprises entre 24 et 33 degrés, selon Météo France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info