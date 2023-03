Météo en France : quand sont attendus les prochains épisodes pluvieux ?

Rarement l’arrivée prochaine de la pluie aura fait autant d’heureux. Après deux mois où la pluie a quasiment disparu de l’Hexagone, d’importantes précipitations devraient arriver au début du mois de mars 2023. Alors que le pays doit faire face à une importante sécheresse particulièrement rare à cette période de l’année, cet épisode pluvieux est le bienvenu. Récemment, Louis Bodin avait néanmoins assuré sur RTL qu’il "faudra plusieurs mois, voire plusieurs années" pour rattraper l'année 2022 en matière de précipitations.

Météo France a donc indiqué l’arrivée d’un temps "plus pluvieux et neigeux en montagne, exception faite du pourtour méditerranéen" durant la semaine du 6 au 12 mars. L’anticyclone qui bloquait l’arrivée des précipitations va progressivement se résorber dans les jours à venir. Cet épisode pluvieux devrait durer près de dix jours et faire le plus grand bien aux sols français.

Pour rappel, la sécheresse observée depuis plusieurs semaines a obligé l’exécutif à placer certains départements en vigilance. Ainsi, La Savoie, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Var et l'Isère sont déjà concernés par des restrictions d’eau d’usage.

