CARTE - Sécheresse : les 5 départements en alerte

De la sécheresse en hiver. Avec le réchauffement climatique, la pluie et la neige, qui permettent à nos sols de rester humides et fertiles, se font plus rares. Une rareté ayant atteint en record récemment avec 32 jours sans précipitations sur l'Hexagone. Pour éviter que l'été 2023 ne soit aussi catastrophiquement sec que le précédent, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a rencontré ce lundi 27 février l'ensemble des préfets pour déterminer, territoire par territoire, si des restrictions d'eau doivent être prises dès le mois de mars.

Cinq départements sont d'ores et déjà placés en vigilance par le ministère et sont concernés par des restrictions dans l'usage de l'eau. La Savoie est classée niveau 2 et les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Var et l'Isère ont été mis en alerte renforcée, le niveau 4 d'une échelle allant de 1 à 5. Ce pallier implique donc une réduction conséquente de la consommation d'eau et interdit notamment l'arrosage des pelouses et des fleurs, le remplissage de piscines ou le lavage des voitures personnelles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info