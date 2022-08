Météo en France : où sont attendus les orages ce mardi ?

La canicule a laissé place à la pluie. Dès ce dimanche 14 août, les premiers orages sont tombés sur la France, particulièrement dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret et le Rhône, concernés par une vigilance orange. Dans la nuit, des averses ont encore frappé le centre-est et le nord-est et ce lundi, quelques pluies passagères ont été recensées sur l'est de PACA et de la Corse et parfois des développements orageux sur les Alpes du sud et le nord de l'île.

Alors à quoi faut-il s'attendre ce mardi 16 août ? Pour l'heure, aucune vigilance orange n'est à noter, mais la majeure partie du pays, à savoir toute la moitié nord et le sud-ouest, sont indiqués en jaune par Météo-France, qui conseille d'être attentif "si vous pratiquez des activités sensibles aux risques météorologiques ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau".

Carte de prévisions météo pour le 16 août Crédit : Météo France

Mardi matin, selon les prévisions de Météo France, des orages sont à prévoir sur la pointe de la Bretagne et des averses orageuses sur la façade atlantique. Dans l'après-midi, la perturbation devrait se décaler progressivement vers l'est pour atteindre la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Normandie. Météo France prévoit également "des orages localement forts des Pyrénées et de l'intérieur de l'Occitanie au Massif Central". Quelques averses orageuses devraient également se propager vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France.

Ensoleillé la majeure partie de la journée, le pourtour méditerranéen devrait également avoir droit à des orages en fin de journée et dans la nuit. "Un épisode orageux particulièrement fort s'organise à partir de la fin d'après-midi du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône", prévoit Météo France qui annonce des cumuls d'eau importants sur ces régions.

