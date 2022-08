Canicule : Météo France place désormais 19 départements en vigilance orange

Ils sont désormais 19. Ce jeudi 11 août, Météo France a ajouté la Haute-Vienne à la liste des départements concernés par la vigilance orange canicule. Ce département rejoint la longue liste de ceux déjà placés en alerte depuis le début de la semaine.

Les voici dans le détail : Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Loire-Atlantique (44), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vendée (85), Morbihan (56), Finistère (29) et Haute-Vienne (87).

Si le temps est majoritairement calme et très chaud sur le pays, des orages sont prévus ce jeudi sur le relief des Pyrénées, du sud des Alpes ainsi que sur la Corse, où les cumuls de pluies sont localement significatifs, indique l'institut météorologique. Dans les Pyrénées-Atlantiques et en Gironde, près de 40 degrés sont attendus.



Demain vendredi s'annonce comme la journée la plus chaude de cet épisode sur le plan national, avec 38 à 40 degrés, voire très localement 41 degrés attendus de la Vendée à la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie et à la vallée du Rhône. On dépassera souvent les 35 degrés au sud de la Seine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info