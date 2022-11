Après la pluie, il y a une odeur, et encore plus l'été. Mais la pluie, c'est de l'eau, c'est inodore, donc ce n'est pas d'elle que vient cette odeur. Après la pluie, ça sent le petrichor. C'est un mot qui a été inventé en 1964 à partir du grec ancien "pétra" qui veut dire "pierre", et "ikhṓr" qui veut dire "fluide/sang". Il a été choisi par des chercheurs australiens qui, eux aussi, souhaitaient comprendre cette odeur d'après la pluie. Ils ont alors fait plein d'analyses pour découvrir que le petrichore est un liquide huileux, sécrété par certaines plantes, puis absorbée par les roches argileuses pendant la période sèche. C'est l'odeur de la terre humide après la pluie.

En période sèche, les plantes émettent un liquide huileux qui imbibent les graines pour qu'elles résistent. C'est un mécanisme d'autodéfense de la nature. Lorsqu'il pleut, cette substance imprègne la terre, se diffuse et se repend jusqu'au goudron.

De plus, un autre phénomène se produit en parallèle. Au moment où l'air commence à s'humidifier, juste avant la pluie, la décomposition du sous-sol s'accélère brutalement. C'est ce qu'on appelle la "géosmine". Quand les gouttes de pluie se mettent enfin à tomber, elles libèrent et diffusent les odeurs émises par le petrichore et la géosmine. Plus la terre est sèche, plus la quantité de petrichor est importante, voilà pourquoi c'est l'été qu'on sent le plus la pluie.

Bien que les gouts et les couleurs ne se discutent pas, nous sommes nombreux à bien l'aimer cette drôle d'odeur. Cela est dû au reflex archaïque de l'espèce humaine, datant d'une époque pendant laquelle, pour être sûr de pouvoir manger, il fallait de la pluie pour pouvoir récolter et éviter la famine. L'odeur de pluie était donc synonyme de satisfaction, une sensation qui, au fil des millénaires, s'est ancrée dans notre cerveau reptilien.

