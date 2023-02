Météo en France : mais où est passé le soleil ?

Si vous avez le moral en berne en cette fin du mois de janvier, c'est peut-être que le soleil l'est, lui aussi, en berne. Entre dimanche 22 janvier et samedi 28 janvier, la présence de nuage bas - aussi appelés stratus - a empêché les rayons du soleil de parvenir jusqu'à nous, et ce, sur une bonne partie de la France. Seuls le pourtour méditerranéen et les régions d'altitude ont été épargnés.

Ainsi, selon Météo-Paris, il y a eu moins d'une heure d'ensoleillement la semaine passée dans presque toutes les régions du centre de la France. Et ce phénomène dure depuis plusieurs semaines déjà.

Ainsi, "au 27 janvier, nous cumulons seulement 26 heures de soleil à Auxerre, 27 heures à Charleville-Mézières, 28 heures à Saint-Dizier et Limoges, 29 heures à Roissy, 33 heures à Brive-la-Gaillarde ou encore 34 heures à Paris... Soit une moyenne d'environ une petite heure de soleil quotidien", note ainsi le site spécialisé.

Mais déjà en décembre, le taux d'ensoleillement était déjà déficitaire sur une bonne partie de la France, avec une moyenne nationale de - 13 % et "de - 30 à - 50 % des Charentes au Nord en passant par le Centre-Val-de-Loire et le Poitou, ou encore - 15 à - 30 % dans le quart sud-est", note Météo-Paris.

Au final, Météo-France qualifie le déficit de soleil de "notable" en décembre, "puis surtout au mois de janvier, par rapport aux chiffres moyens enregistrés entre 1991 et 2020". Et pourtant, il faudra encore être patient avant de retrouver le soleil... L'institut prévoit encore un ciel très nuageux à couvert sur une majeure partie du pays durant toute la semaine en raison de la présence d'un anticyclone.

