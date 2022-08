Pourquoi le soleil devient-il rouge lorsqu'il se couche ?

Quand le soleil disparait, peu à peu, a l'horizon, c'est le moment où le ciel s'embrase : rouge, rose, orangé ... il prend feu, allumé par un soleil rouge. Mais ce n'est pourtant pas le soleil qui change de couleur. C'est nous qui le voyons d'une couleur différente.

Le soleil diffuse en permanence toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se mélangent, ce que l'on appelle "la lumière blanche". Mais en fonction de sa positon dans le ciel, certaines couleurs se diffusent plus que d'autres. Ainsi, lorsqu'il est au zénith, juste au-dessus de nos têtes, il est au plus près de nos, ce sont donc les ondes les plus courtes qui l'emportent : les bleues. On voit alors le soleil jaune et le ciel bleu.

Mais quand le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière dans l'atmosphère doit parcourir une distance jusqu'à 100 fois plus grande. Quand il y a plus de distance à parcourir, seules les ondes lumineuses les plus longues arrivent jusqu'à nous. Ce sont celles qui tirent du côté du rouge, du rose ou de l'orangé. Ce phénomène est accentué par la composition de l'atmosphère. En rasant la Terre à l'horizon, la lumière traverse une couche d'air plus épaisse, plus danse, qui agit comme un filtre qui va laisser passer plutôt les couleurs chaudes.

Le même phénomène se produit le matin, mais ça pour le voir, il faut faire l'effort de se lever tôt, ou de se coucher très tard.

