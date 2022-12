Nos animaux souffrent-ils du froid comme nous ?

La baisse de luminosité des mois d’automne et d’hiver affecte nos animaux et peut influencer leurs comportement et activité, les poussant au mode « marmotte ». Pourquoi ? Parce que la lumière est un synchroniseur puissant qui conditionne certaines hormones, sa diminution augmente le taux de mélatonine et réduit celui de cortisol. Les animaux sont moins actifs, dorment plus, les chats sont moins territoriaux et leur libido aussi diminue s’ils ne sont pas opérés.

La baisse de la sérotonine peut aussi influer négativement sur leur humeur et peut entraîner un manque d’entrain. Donc, oui, la petite dépression saisonnière, ça peut aussi exister chez les animaux.



Comment éviter à son chien la petite déprime hivernale ?

Même si la tendance serait à rester sur le canapé avec un plaid et son chien à côté, on se motive et on sort son chien car rester calfeutré sans prendre l’air ni la lumière est aussi néfaste pour l'homme que pour le chien. Cela permet d’entretenir le capital osseux et musculaire, de se dépenser et d'éviter de faire du gras. Un petit rayon de soleil sera très bénéfique pour les productions hormonales !

On préférera d’ailleurs les sorties quand il fait jour même si ça oblige à bousculer un peu le planning.



Comment aider son chat à bien passer l'hiver ?

Une astuce consiste à installer un hamac ou une chaise à son chat devant la fenêtre pour qu’il puisse profiter du moindre rayon de soleil. Si le chat sort à l’extérieur tout seul, on veillera à ce qu’il ait toujours un accès pour venir se mettre au chaud (grâce à une chattière par exemple) et on évitera qu’il ne sorte le soir et la nuit si les températures diminuent vraiment beaucoup.

Nos animaux adorent aussi les sources de chaleur, donc on n'hésite pas à leur installer un petit coin près d’un radiateur ou de la cheminée, voire même pourquoi pas leur mettre une bouillotte adaptée dans leur panier. Les animaux arthrosiques un peu rouillés vont adorer.



Faut-il modifier l'alimentation de son animal pendant l'hiver ?

Les chiens qui vivent en extérieur sont plus sujets à une forte déperdition calorique l’hiver donc on augmente leur ration alimentaire de 10 à 20%. En revanche, pour les chiens qui vont avoir une activité physique diminuée l’hiver, on évite de donner trop de petits à-côtés pour ne pas leur faire prendre du poids.



On peut en revanche apporter un peu d’acides gras essentiels supplémentaires, comme l’équivalent de 1 à 2 càc par semaine chez le chat ou les petits chiens d’huile de colza ou d’huile de foie de morue, et 1 à 2 cuillères à soupe pour les grands chiens.

