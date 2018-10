Météo en France du vendredi 26 octobre : un temps gris et légèrement pluvieux

publié le 26/10/2018 à 05:45

Selon les prévisions Météo-France, au lever du jour, la grisaille, souvent accompagnée de brouillards, recouvrera les deux tiers nord du pays, ainsi que l'ensemble du sud-ouest. Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes, le ciel sera plutôt bien ensoleillé, quelques rares brouillards se formeront localement en Provence, et le ciel sera un peu plus nuageux sur la Côte d'Azur et en Corse.



En fin de matinée, une perturbation, peu active, apportera quelques petites pluies de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. A l'avant, la grisaille sera assez tenace et lente à se dissiper. L'après-midi, le ciel restera globalement assez nuageux sur les trois quarts du pays. La perturbation arrosera faiblement les régions allant des Pays de la Loire jusqu'à la Champagne-Ardenne, en passant par le Centre et l'Île-de-France.

Sur le sud-est du pays, le soleil, temporairement voilé, brillera encore généreusement. En seconde partie d'après-midi, les éclaircies seront de retour sur la Bretagne et la Basse-Normandie, où quelques averses côtières se développeront en soirée.

Les températures

Les minimales varieront globalement de 4 à 9 degrés, plus basses sur le nord-est avec 1 à 4 degrés et quelques gelées matinales possibles par endroits, et plus hautes de 10 à 16 degrés près de la Méditerranée.



Les maximales iront de 11 à 15 degrés sur la moitié nord du pays et au sud de la Garonne, et de 16 à 24 degrés ailleurs sur la moitié sud