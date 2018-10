Météo en France du jeudi 25 octobre : sec mais gris sur les deux tiers nord

publié le 25/10/2018 à 05:30

Jeudi 25 octobre, le temps sera sec mais bien gris le matin sur les deux tiers nord et le sud de la Garonne mais le soleil dominera au sud, selon les prévisions de Météo-France.



Le matin, la grisaille, parfois doublée de brouillards, recouvrira une plus large moitié nord jusqu'au Poitou-Charentes et l'Auvergne Rhône-Alpes. Elle se morcellera progressivement par le sud et l'ouest. Dans l'après-midi, on appréciera le retour d'éclaircies de plus en plus larges jusqu'au Centre, les Pays de la Loire et le sud de la Bretagne. Près de la Manche, en Île-de-France, au nord de la Seine et de la Bourgogne au Grand Est, l'amélioration sera plus lente et le ciel restera passagèrement nuageux.

Au sud, le soleil dominera. Il sera retardé par des grisailles au sud de la Garonne. Mais dans l'après-midi, hormis quelques poches résiduelles vers le Pays Basque et quelques passages nuageux sur la Côte d'Azur, il fera beau et le soleil l'emportera. Mistral et tramontane, encore proches de 60/70 km/h en rafales le matin, se calmeront ensuite.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 4 et 10 degrés en général, entre 11 et 16 près de la Méditerranée.



Les maximales afficheront 13 à 17 au nord de la Loire et du Grand Est au nord de Rhône-Alpes, 22 à 26 près de la Méditerranée, 17 à 21 ailleurs.