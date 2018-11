Météo en France du samedi 10 novembre : couvert et pluvieux

publié le 10/11/2018 à 05:30

Le temps sera couvert et pluvieux ce samedi 10 novembre sur une grande partie du pays avec des averses fréquentes et localement orageuses en Corse, en Provence et la Côte d'Azur, selon les prévisions de Météo-France. Partout, le vent de sud sera sensible avec des rafales jusqu'à 70 km/h.



Dans le sud-est, le ciel sera encore très nuageux et les averses seront fréquentes et localement orageuses sur l'île de Beauté, la Provence et la Côte d'Azur. Dans le Languedoc, les pluies deviendront plus durables et se renforceront en fin de journée. En revanche, le temps s'annonce plus clément vers le Roussillon et la basse vallée du Rhône, avec des éclaircies.

Sur le nord-ouest du pays, jusqu'à la frontière belge et la façade atlantique, le temps sera très perturbé dès le matin, sous un ciel couvert, les pluies seront souvent généralisées, durables et parfois marquées. Sur la Bretagne et près de la Manche toutefois, les averses seront plus espacées et alterneront avec des éclaircies.

Dans l'après-midi, le temps couvert et pluvieux se décalera entre le Grand Est et le nord de l'Aquitaine. Dans le même temps, de la Bretagne et les Hauts-de-France jusqu'au Poitou-Charentes, le ciel deviendra plus variable, mais les éclaircies seront souvent contrariées par des averses fréquentes, parfois orageuses et marquées à partir de la fin d'après-midi avec localement de fortes rafales de vent. De l'est des Pyrénées à Rhône-Alpes et l'Alsace, on profitera d'une matinée calme sous un ciel lumineux avant un peu de pluie en fin de journée.

Les températures

Le matin, les températures iront de 5 à 12 degrés, 13 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 11 à 17 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 18 à 19 sur l'extrême sud, 20 à 21 degrés sur le sud de la Corse.