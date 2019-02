Météo en France du mercredi 21 novembre : chargé et perturbé

publié le 21/11/2018 à 07:00

Le temps mercredi 21 novembre sera essentiellement marqué par un ciel chargé du Nord-Est au centre-est et jusqu'au pourtour méditerranéen, et par des perturbations sur le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France.



Dans la nuit de mardi à mercredi, les pluies s'intensifieront entre l'est du Languedoc, la moyenne vallée du Rhône et la région PACA. Elles se mêleront localement d'orages à la côte et conduiront parfois à de bons cumuls de pluie de l'est de l'Hérault et du Gard au Var. Des pluies plus modérées traverseront les autres régions de l'Est jusqu'à la Champagne et la Lorraine.

Mercredi, excepté en Alsace où l'on profitera d'éclaircies, le ciel restera chargé du nord-est au centre-est et jusqu'au pourtour méditerranéen. Les pluies deviendront éparses entre la Champagne-Ardenne, la Bourgogne Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes. Il neigera faiblement au-dessus de 1.500 m sur le relief alpin. Sur l'est du Languedoc et en PACA, les pluies seront encore passagèrement soutenues tôt le matin, parfois orageuses sur la Côte d'Azur. Elles deviendront plus irrégulières ensuite, sous forme d'averses.

Après un bon passage pluvieux le matin, la Corse - notamment la partie ouest de l'île - restera également exposée à de fréquentes averses. Sur la moitié ouest du pays, on observera un ciel changeant, avec des éclaircies et des moments très nuageux. Le matin, on se méfiera des gelées, du regel des sols mouillés ou des brouillards localement givrants. Quelques ondées faibles traverseront le sud de l'Aquitaine, l'ouest de la Bretagne et le Cotentin.

Les températures

Côté températures, mercredi matin, du Lyonnais au bassin méditerranéen, il fera 3 à 8 degrés, un peu plus sur le littoral de PACA et la Corse. Ailleurs dans les terres, les gelées seront fréquentes avec souvent 1 et -2 degrés sous abri, localement -3 à -5 du Centre à la Nouvelle Aquitaine.



Les températures maximales afficheront 3 à 7 degrés en général sur la moitié nord, 8 à 10 sur la pointe bretonne, 7 à 12 au sud, localement 13 à 15 au pied des Pyrénées et en bord de Méditerranée. Il fera jusqu'à 18 en Corse.