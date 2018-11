Météo en France du mardi 6 novembre : ciel couvert et pluvieux sur la moitié sud

publié le 06/11/2018 à 05:30

Mardi 6 novembre, le temps sera toujours perturbé au sud tandis qu'au nord la journée s'annonce calme, sous un ciel variable après la dissipation de la matinale, selon les prévisions de Météo France.



Le ciel restera couvert et souvent pluvieux sur la moitié sud du pays au lever du jour, avec des précipitations plus marquées et localement orageuses sur le Languedoc. Les pluies seront également modérées sur le sud de l'Aquitaine et accompagnées temporairement d'un vent de sud-ouest à 70 km/h sur la côte basque en début de journée. Sur le pourtour méditerranéen, le vent de sud-est, soufflant à 70 km/h la nuit de lundi faiblira rapidement.

En cours de matinée, les pluies soutenues du Languedoc se décaleront vers la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Il neigera sur les Alpes à partir de 2.000 mètres puis vers 1.700 mètres en soirée. L'après-midi, le temps restera agité sur le sud-est, avec toujours des pluies localement orageuses pouvant donner par endroits des cumuls de précipitations importants.

Sur l'ouest du pays, des pluies éparses persisteront du Centre vers le Limousin et le nord de l'Aquitaine. Une perturbation pluvieuse abordera la Bretagne en fin de journée, avec un renforcement du vent de sud et des pointes atteignant les 80/90 km/h sur le littoral.

Les températures

Les températures minimales varieront globalement de 7 à 12 degrés, sauf sur le nord-est où on attendra 3 à 6 degrés. Pour les maximales, elles seront comprises entre 12 et 17 degrés, 18 et 19 degrés pour la Corse. Il fera 15 à Lille, 18 à Paris, Toulouse, Lyon et Marseille, 10 à Strasbourg, 17 à Bordeaux et 12 à Brest.