Météo en France du dimanche 4 novembre : vigilance orange en Corse

publié le 04/11/2018

Météo France a placé la Corse en vigilance orange à 16h, jusqu'à lundi minuit, pour orages, pluies et inondations.



Le début d’événement est prévu samedi à minuit, mais la situation doit s'aggraver en seconde partie de nuit, tout d'abord dans le sud de l'île, puis en fin de nuit et en journée, avec des précipitations de l'ordre de 50 à 60 mm en une à deux heures, accompagnées de grêle et de rafales de vent, précisent les météorologues. Sur les versants est, Météo France prévoit même "des cumuls de l'ordre de 80 à 100 mm, localement 130 à 150 mm au moins" et "d'autres passages orageux à confirmer peuvent se produire en soirée de dimanche".

Autour du golfe du Lion, le ciel sera variable, avec seulement quelques averses passagères. Le vent d'est sera modéré à assez fort sur la Côte d'Azur et les extrémités de la Corse.

Il neigera sur les Alpes frontalières au dessus de 2.400 m d'altitude. Sur la Bretagne, le temps restera maussade et parfois pluvieux, notamment sur le Finistère. De la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie, le ciel sera voilé par des nuages d'altitude. Le vent de sud sera modéré près de l'Atlantique et de la Manche, avec des rafales jusqu'à 70 km/h sur la pointe de la Bretagne.

Partout ailleurs, après la dissipation parfois lente de la grisaille matinale, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies.

Les températures

Le matin, de petites gelées autour de 0 à -1 degré seront possibles sur le Centre, les hauteurs normandes et dans les vallées de l'Est. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 11 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 12 à 16 degrés autour de la Méditerranée.



L'après-midi, il fera 11 à 18 degrés du Nord au Sud, jusqu'à 19 à 21 degrés dans le Sud-Est et en Corse.