publié le 05/11/2018 à 05:30

Lundi 5 novembre, le temps sera sec et doux au nord, mais agité et pluvieux au sud, tandis que les températures seront globalement en hausse dans l'Hexagone, selon les prévisions de Météo France.



Dans la seconde partie de la nuit de dimanche à lundi, des passages pluvieux intenses et parfois orageux continueront d'affecter les versants Est et les plaines orientales. Les quantités de pluie pourront atteindre de 40 à 50 mm en une à deux heures. Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls atteindront souvent 80 à 100 mm, localement 140 à 160 mm.

Lundi, ces précipitations s'atténueront en matinée, et les pluies seront éparses l'après-midi, le soleil faisant même quelques apparitions.

Sur le sud de l'Hexagone, en revanche, le temps se dégradera. Le vent d'Est soufflera fort des côtes varoises jusqu'au Lauraguais, jusqu'à 100 km/h sur le sud du Tarn. Les pluies orageuses s'intensifieront par moment sur le nord du Languedoc, en particulier sur les Cévennes et les plaines de l'Hérault. Les cumuls seront conséquents localement.



Sur la région PACA et le reste de l'Occitanie, les averses seront rares dans la journée, mais plus fréquentes dans la soirée et parfois orageuses près de la Méditerranée. Des pluies faibles toucheront également l'Aquitaine. Il pleuvra modérément sur les Pyrénées, avec une limite pluie-neige vers 2.000 m. Il neigera aussi sur les Alpes frontalières vers 2.400 m.



Sur le reste du pays, le temps sera calme. Les grisailles matinales seront fréquentes, mais elles se dissiperont en général dans la matinée, parfois à la mi-journée dans l'Est. Les éclaircies domineront sur le Nord et Nord-Est. Le ciel sera plus chargé à l'Ouest, avec quelques pluies sur le Finistère.

Les températures

Les températures seront en hausse. Les minimales iront de 3 à 8 degrés sur la moitié nord, localement un peu moins sur le Nord-Est, de 6 à 12 au sud, et jusqu'à 15 en bord de mer. Les maximales varieront entre 14 et 20 degrés.