Après une petite accalmie, de nouvelles pluies ou averses traverseront la Corse l'après-midi, selon Météo-France. Elles se renforceront et deviendront localement orageuses sur l'est de l'île en soirée. Les nuages seront également nombreux sur la Côte d'Azur mais accompagnés d'ondées plus faibles et passagères. Sur le reste du pourtour méditerranéen, tramontane et mistral, assez forts puis modérés, dégageront le ciel.



De la vallée de la Loire aux plaines du Sud-ouest, des frontières allemandes à l'Auvergne Rhône-Alpes, les nuages bas et les brouillards seront fréquents le matin. En plaine d'Alsace, de la Bourgogne aux vallées d'Auvergne et à la moyenne vallée du Rhône, cette grisaille sera souvent tenace et maintiendra une ambiance bien automnale jusqu'au soir.

Ailleurs, hormis peut-être quelques poches récalcitrantes sur le nord de Midi-Pyrénées et sur le piémont pyrénéen, le soleil sera de retour pour l'après-midi. Au nord de la Loire jusqu'au Benelux, fraîcheur et bancs de brouillards évolueront plus vite vers un temps ensoleillé ou passagèrement voilé. Seul l'ouest de la Bretagne se couvrira peu à peu, annonçant un peu de pluie en soirée.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés sur le flanc ouest et le tiers sud du pays, entre 7 et 11 près de la Méditerranée. Il fera bien plus frais ailleurs avec de fréquentes petites gelées blanches, parfois jusqu'à -3 à -5 degrés en Sologne ou Champagne-Ardenne.



Les maximales afficheront 10 à 14 degrés en général, 16 à 20 sur les côtes de Méditerranée.