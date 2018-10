Météo en France du mardi 30 octobre : la neige déboule en Île-de-France

publié le 30/10/2018 à 04:43

Les premiers flocons devraient tomber dans l'Est de la France, mardi 30 octobre, selon les prévisions de Météo-France. Il neigera parfois abondamment jusqu'en plaines, depuis la Bourgogne-France-Comté jusqu'au Grand-Est. 2 à 5 cm de neige sont attendus localement, 5 à 10 cm au sol, jusqu'à 20 cm sur le Morvan.



Ces chutes de neige toucheront également les départements de l'est de l'Île-de-France, du Centre-Val de Loire et des Hauts-de-France alors qu'à l'ouest de ces régions, le temps tournera à la pluie. D'autres pluies plus éparses tomberont dans le Sud-Est et quelques flocons s'attarderont sur le Massif central et les Alpes. Le ciel sera plus variable ailleurs avec toutefois un risque d'averse sur la Normandie et la Corse.

Dans l'après-midi, le temps pluvio-neigeux s'évacuera vers l'Allemagne et la Belgique et une amélioration se dessinera sur la plupart des régions. Des éclaircies se développeront par le sud et l'ouest du pays. Seules quelques averses s'attarderont près des frontières du Nord, du golfe de Gascogne et sur la Corse.

Sur le Nord-Est, le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales, voire 90 km/h sur les Vosges. Sur la Normandie, le vent de nord-ouest avoisinera les 70 km/h en rafales. Le matin, les gelées entre 0 et -1 degré seront fréquentes dans l'Est. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 8 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 11 à 13 degrés sur les rivages de la Corse. L'après-midi, il fera 5 à 10 degrés du nord-est au centre-est du pays, 11 à 16 degrés ailleurs, jusqu'à 17 à 19 degrés en Corse.