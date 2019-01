Météo en France du mardi 1er janvier : soleil au sud, grisaille au nord

publié le 01/01/2019 à 07:00

Mardi, les nuages resteront compacts sur la moitié nord, jusqu'à l'est de l'Auvergne et les plaines de Rhône-Alpes, alors que sur les Pyrénées, les Alpes et les régions méditerranéennes, le soleil dominera, selon les prévisions de Météo-France.



Les brouillards seront aussi fréquents et souvent denses en matinée notamment entre la Lorraine et Auvergne-Rhône-Alpes. L'après-midi les brouillards se dissiperont, par contre dans le nord-est les pluies deviendront plus fréquentes, avec de petites chutes de neige sur les hauteurs des Vosges et du Jura en soirée.

Sur le Sud-Ouest, en particulier de la côte aquitaine jusqu'au Tarn, les brouillards seront fréquents, épais et localement givrants le matin, ils auront beaucoup de mal à se dissiper et la grisaille persistera souvent l'après-midi.

Sur le reste du pays, notamment sur les Pyrénées, les Alpes et les régions méditerranéennes, le soleil dominera. Par contre le mistral soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h dès le matin, alors que la tramontane se lèvera l'après-midi, ils se renforceront en fin de journée jusqu'à 80 à 100 km/h.

Les températures

Les températures seront globalement stationnaires. De l'Aquitaine et les Pyrénées jusqu'aux frontières de l'est, les minimales s'abaisseront entre -2 et +4 degrés en général, parfois -3 degrés, ailleurs elles varieront entre 2 et 8 degrés.



L'après-midi les maximales iront de 4 et 8 degrés du Nord-Est et Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au sud-ouest, de 6 à 10 degrés au nord-ouest jusqu'à la frontière belge, et 11 à 16 degrés sur le pourtour méditerranéen.