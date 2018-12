publié le 30/12/2018 à 14:22

Déjeuners en terrasse, balades... On a du mal à y croire mais ces activités sont pratiquées par une petite partie de vacanciers, en plein mois de décembre. Que ce soit en Corse, dans l'Hérault, le Var ou encore les Pyrénées-Orientales, les températures de ces derniers jours du dernier mois de l'année sont exceptionnelles. On a ainsi relevé pas moins de 21 degrés ce dimanche 30 décembre à Prades (Pyrénées-Orientales).



Avec ce petit air doux qui flotte dans le sud-est du pays et les rayons du soleil qui réchauffent le visage, touristes et locaux profitent d'une douceur particulièrement agréable. Une bonne raison pour faire un tour en calèche ou remplir les terrasses, comme à par exemple à Saint-Tropez (Var). "Nos clients sont heureux de venir dans notre établissement par rapport à la vue derrière et au temps magnifique", se réjouit un restaurateur.

Le soleil devrait encore perdurer ces prochains jours dans tout le sud du pays, mais les températures devraient quant à elles se rafraîchir : on attend seulement une dizaine de degrés pour la première après-midi de l'année 2019.