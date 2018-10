publié le 07/10/2018 à 05:55

Le temps dimanche 7 octobre sera pluvieux, notamment sur le quart sud-ouest du pays et sur la Normandie où quatre départements sont placés en vigilance orange pour pluie-inondation.

L'Orne (61), le Calvados (14), l'Eure (27) et la Seine-Maritime (76) sont en vigilance orange depuis la soirée du samedi 6 octobre.



L'ouest de la Bretagne profitera de larges éclaircies dès le matin.

Sur le reste de la moitié nord, le début de journée sera souvent pluvieux, notamment en Normandie.

Ensuite, les pluies deviendront faibles et éparses et quelques éclaircies réapparaîtront même près de la Manche et jusqu'à l'Alsace. Sur le quart sud-ouest, la journée s'annonce bien maussade sous des pluies plus régulières l'après-midi et assez copieuses sur les Pyrénées-Atlantiques. Il neigera à partir de 1.800 m d'altitude sur les Pyrénées.

Des températures en baisse dans le sud du pays

Sur le Languedoc-Roussillon, une Tramontane modérée chassera les nuages dès le matin, alors que des pluies passagèrement soutenues et orageuses s'attarderont entre la vallée du Rhône, le Jura, les Alpes et la Côte d'Azur.



Dans l'après-midi, le temps s'améliorera du Lyonnais à la Provence mais des averses localement orageuses traverseront encore le massif alpin et les Alpes-Maritimes jusqu'au littoral.



Le matin, il fera entre 8 et 12 degrés en général. Les températures maximales seront en baisse sensible par rapport à la veille avec 14 à 18 degrés, 19 à 22 près de la Méditerranée, comme sur l'extrême nord-est, localement 23 en plaine d'Alsace.