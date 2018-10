publié le 06/10/2018 à 07:38

Alerte orange sur trois départements. La Haute Corse ainsi que deux départements de Normandie, le Calvados et l'Orne, ont été placés samedi en alerte orange par Météo-France qui annonce des risques d'inondation. La fin du phénomène est prévu à 6 heures du matin dimanche 7 octobre.



Dans son bulletin publié ce samedi 6 octobre, Météo-France prévoit en Haute-Corse, un épisode "pluvio-orageux marqué nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée".

La perturbation va se maintenir jusqu'en début d'après-midi. Certains orages peuvent occasionner des rafales de vent, de la grêle et de fortes intensités pluvieuses pendant un cours laps de temps. Les cumuls de pluie attendus sur l'ensemble de l'épisode atteindront souvent 80 à 100 mm en peu de temps, et localement 100 à 140 mm.

Sur le Calvados et l'Orne, Météo-France prévoit un "épisode pluvieux très actif". Entre samedi 18 heures et dimanche 9 heures, les cumuls approcheront souvent 40 mm entre l'est-Bretagne, la Normandie et le Maine, avec un maximum de 60 à 80mm sur le Calvados et l'Orne.

3 départements en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages" samedi 6 octobre Crédit : Capture d'écran / Météo France