publié le 05/10/2018 à 18:17

La Haute-Corse a été placée vendredi 5 octobre au soir en vigilance orange pluies-inondations et orages jusqu'à samedi après-midi, a annoncé Météo France qui met également en garde contre des rafales de vent et la grêle.



"Durant la soirée de vendredi, les averses vont s'intensifier, et devenir orageuses pendant la nuit de vendredi à samedi", écrit dans son bulletin Météo France qui prévoit un maintien de la perturbation jusqu'à samedi en milieu d'après-midi. "Les orages pourront être accompagnés de rafales de vent, de grêle et de fortes intensités pluvieuses en peu de temps", prévient-il, appelant les automobilistes à la vigilance.

Les violents orages sont "susceptibles de provoquer localement des dégâts importants. Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger", alerte le prévisionniste. "Les cumuls de pluie attendus sur l'ensemble de l'épisode seront de l'ordre de 60 à 80 mm, mais pourront atteindre localement 100 à 140 mm", selon Météo France qui précise que "la côte orientale, les contreforts est de la chaîne centrale, la Castagniccia et le Nebbiu seront les zones les plus impactées".