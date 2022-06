Météo en France : quelles sont les 11 villes ayant enregistré des records de températures ?

Un mois de tous les records du côté du mercure. De Millau dans l'Aveyron à Dinard dans l'Ille-et-Vilaine, en passant par Cognac en Charente, des records mensuels de températures ont été atteints ou battus vendredi 17 juin, a annoncé Météo-France.

Le thermomètre a ainsi grimpé à 37,3°C à Millau, battant le précédent record de juin 2019. À Carcassonne, dans l'Aude, le mercure est même monté à 40,4°C, contre 39,8°C le 21 juin 2003. Des températures également très élevées à Dinard, où il a fait 35,5°C contre 33,8°C en juin 2019, et à Cognac 38,9°C contre 38,2°C le 30 juin 1952.

Les autres communes ayant atteint ou dépassé leurs records pour un mois de juin, selon Météo-France, sont Narbonne et Les Martys dans l'Aude, Saintes en Charente-Maritime, Bergerac en Dordogne, Saint-Brieuc et Quintenic dans les Côtes-d'Armor et Montaut dans l'Ariège.

