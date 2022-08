Météo en France : 27 départements placés en vigilance orange canicule

L'été est encore loin d'être fini. Un nouvel épisode caniculaire, dont l'intensité et la durée seront moindres que celles de l'épisode précédent est attendu sur le pays à partir de ce 2 août 2022 vient d'annoncer les prévisionnistes de Météo France. 27 départements, du Bas-Rhin au Nord, jusqu'aux Pyrénées-Orientales au Sud, ont été placé en vigilance "orange" par Météo France.

Cet après-midi à 15h, on relevait 37 à 38 degrés dans le Gard, jusqu'à 35 degrés dans la vallée du Rhône et 33 à 34 degrés dans le midi toulousain. "La chaleur s'intensifiera mercredi 3 août où un pic de chaleur sera atteint", prévient Météo France. Il sera encore présent jeudi en se décalant progressivement vers l'Est.

Entre mercredi et jeudi les maximales seront souvent supérieures ou égales à 35°C avec des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest. De nombreux départements (45) sont également en vigilance jaune canicule. Seuls les département du tiers nord-ouest, de la Vendée au Nord semblent échapper à cette vague. Heureusement, une amélioration sur le plan des températures se profile à partir de vendredi par le nord-ouest, prévoit Météo France.

