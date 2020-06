Météo : deux départements maintenus en vigilance orange aux crues

publié le 13/06/2020 à 10:59

Le temps samedi 13 juin restera instable et pluvieux sur la plupart des régions et particulièrement dans le Sud-Est, mais seuls deux départements du massif central restent en vigilance orange, pour un risque de crues.

Météo-France maintient son avertissement pour deux départements, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, en raison d'un "risque de crue importante de l'Allier brivadois". Les mesures de vigilance orange, pour pluie-inondation, orages ou crues, concernaient 16 départements depuis vendredi 16h00. Sur le Sud-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, quelques ondées localement orageuses circulaient le matin, et déjà quelques orages plus soutenus sur la Provence.

L'après-midi, les précipitations orageuses vont s'intensifier sur la façade est du pays, de la Méditerranée jusqu'à la frontière allemande. Sur la Corse, le Var et les Alpes Maritimes, les pluies orageuses persisteront jusqu'au soir et seront localement fortes avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Le temps sera également humide de la Normandie et la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine et les Pyrénées, avec de fréquentes averses, parfois accompagnées de coups de tonnerre. Ailleurs, les ondées seront plus rares et isolées sous un ciel variable.

Les températures relevées à 7h00 allaient de 11 degrés à Brest jusqu'à 19 à Marseille. Les maximales monteront de 21 à 25 degrés sur la moitié est du pays, pour seulement 17 à 20 sur le Nord-Ouest, et 19 à 22 degrés sur le Sud-Ouest.