publié le 11/06/2020 à 16:32

De la pluie et des orages sont attendus sur la majeure partie de la France. Selon Météo France, un épisode pluvieux est en cours jeudi en fin d'après-midi à l'ouest tandis que des orages sont attendus dans le Languedoc et le sud du Massif Central pendant la nuit.

Huit départements sont donc placés en vigilance orange. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan le sont pour pluie-inondation tandis que le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, le Gard et l'Aveyron sont en alerte aux orages et pluie-inondation. La vigilance court au moins jusqu'à vendredi 12 juin 16 heures, indique l'institut météorologique.

Des orages sont à craindre sur la majeure partie du pays avec un niveau de vigilance moindre, à l'exception d'une zone allant de la Normandie à l'Aquitaine, de la région lyonnaise et de l'Alsace.