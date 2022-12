Toulouse : redoux important après la vague de froid

Le phénomène n'a pas pu vous échapper : la vague de froid a laissé place ces derniers jours à une douceur exceptionnelle. Ce Noël pourrait être l'un des plus doux connus en France. À Toulouse, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 19°C samedi 24 décembre dans l'après-midi. Place du Capitole, les terrasses sont remplies depuis le matin. Sara semblent satisfaite : "On profite du soleil en terrasse, avec l'apéro qui va arriver" explique-t-elle.

La fin décembre est plutôt douce en général à Toulouse : la moyenne de saison est aux alentours de 10°C. Philippe et Antoine ont pris l'habitude de ces températures : "Ça fait quelques années déjà qu'il n'y a pas eu de Noël comme on le voit à la télé, sous la neige. Il n'y a qu'en Laponie qu'on verra ça maintenant" ironisent les deux hommes. Avant d'ajouter : "Moi qui suis un ancien, par exemple en Ariège on avait des mois d'hiver très long avec beaucoup de neige, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus que quelques journées de neige."

