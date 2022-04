Météo : comment va se dérouler l'épisode de neige qui arrive sur la France ?

Le refroidissement se confirme, après des averses quasiment partout, de la neige arrive en montagne, mais seulement à partir de 1.600 mètres dans un premier temps. À parti de jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, la neige pourra tomber jusqu'en plaine, probablement près de la frontière belge, peut être en Normandie, probablement également sur la Picardie.

Résultat, les services de Météo-France ont placé, ce jeudi 31 mars, deux départements en vigilance orange "neige-verglas" : le Nord et le Pas-de-Calais. Selon les prévisionnistes, "une hauteur de neige de 3 à 5 cm est attendue, voire localement 5 à 10 cm". Dans la journée de vendredi, cet épisode de neige va avancer vers le sud. Dans toute la moitié nord, hormis en bord de mer et du côté de la Bretagne, on pourra voir une petite pellicule de neige lors de cette journée de vendredi.

L'Île de France sera très probablement touchée, mais dans Paris, il y a peu de chance que ça tienne. On y verra peut-être voltiger quelques flocons, mais ça ne tiendra pas. En revanche du côté de la Normandie, sur la Champagne, dans le centre … là il pourrait y avoir quelques centimètres.

Va-t-on avoir des gelées ?

La neige ne sera pas forcément un problème pour les cultures, comme les cèpes en Champagne, par exemple. Le problème, c'est que si, dans la nuit suivante, de vendredi à samedi, et dans la nuit de samedi à dimanche, on retrouve un ciel étoilé, les températures deviendraient franchement négatives, et là, on pourrait avoir des gelées.

Samedi et dimanche, on pourrait avoir des petites périodes d'accalmie un petit peu plus longues, et c'est à ce moment-là, si le ciel se dégage, qu'on pourrait avoir les températures les plus basses au réveil et c'est là que la nature pourrait en souffrir.

La bonne nouvelle, c'est que cet épisode de froid devrait s'estomper à partir de lundi. Les températures pourraient remonter entre mardi et mercredi prochain, limitant peut-être les effets sur la végétation. Mais on rentre tout de même dans une période délicate.