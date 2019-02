publié le 03/02/2019 à 09:28

Certaines régions de France sont toujours aux prises avec le froid, la neige et le verglas. Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance orange en raison des chutes de neige et du risque de verglas, a indiqué Météo-France dans son bulletin de dimanche 3 février. Si l'alerte a été levée sur la Lozère, ce n'est pas encore le cas pour la Loire et la Haute-Loire qui restent sous vigilance jusqu'à 10 heure, et pour l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, encore en vigilance jusqu'à midi.



De grosses chutes de neige ont eu lieu sur l'Isère, avec des conséquences importantes. Sur la route, mais pas seulement. René est agriculteur dans un petit village à 600 mètres d'altitude entre Grenoble et Lyon, à Flachères précisément. Et pour traire les vaches, c'est la galère.

"Hier soir, à 20h, il y avait quelque 10-12 centimètres de neige, et puis ce matin c'est environ 30-35 centimètres", détaille René. "Tout le monde est un peu paralysé parce qu'en plus de cela, il n'y a plus d'électricité." En tant qu'agriculteur, René explique qu'il va devoir "mettre le groupe (électrogène) en route, parce qu'avec des vaches à lait, on ne peut pas attendre. (...) 30 centimètres de neige, 40 ou 50, ce n'est pas ce qui va nous arrêter, on n'a pas le choix".

Sur la route

Pour les automobilistes, depuis samedi soir, ce n'est pas simple non plus dans le département, et notamment sur l'A48. Mais bonne nouvelle, après plusieurs heures de fermeture, l'autoroute vient de rouvrir entièrement, libérant un flot de véhicules qui attendaient depuis des heures que cet axe soit praticable. C'est le cas maintenant après le passage de nombreux chasses-neige. La centaine de voitures restées bloquées samedi 2 février sur cette autoroute ont été évacuées vers 3h du matin.



Mais la circulation reste difficile sur plusieurs axes secondaires en Isère, même si les chutes de neige faiblissent. Des automobilistes mal équipés, sans pneus-neige et sans chaînes se sont mis en travers de la chaussée. On attend un retour à la normale vers la fin de la matinée. Mais les autorités recommandent encore la plus grande prudence.

Sur les pistes

Les précipitations neigeuses se poursuivent néanmoins dès 300 mètres d'altitude sur les secteurs déjà concernés, à savoir l'est de la Haute-Loire et de la Loire, le nord de l'Isère, et les avant-pays savoyards. Dans les Pyrénées, beaucoup de neige également avec un accès fermé à la station de Luz-Ardiden. En Haute-Garonne, obligation formelle d'être équipés pour accéder aux pistes.



Si vous skiez, respectez les consignes de sécurité. Il y a un gros risque d'avalanche. Samedi, en Savoie, sur un secteur hors piste de la station de Val-Cenis, une personne a été tuée et deux autres ont été blessées.