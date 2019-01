La neige de retour sur une grande partie du territoire

publié le 28/01/2019 à 12:20

L'épisode neigeux de ce mois de janvier pourrait bien connaître un nouveau rebond cette semaine. D'après les prévisions de Météo France, la neige devrait faire son grand retour dans la nuit de mardi à mercredi sur la plupart du territoire.



Tandis que ce lundi une pluie devrait balayer la façade Atlantique du pays et que des chutes de neige sont attendues au cours de la journée dans l'est, notamment dans les Pyrénées placées en risque "fort" d'avalanches, la Normandie et le bassin parisien bénéficieront de quelques éclaircies.

Un temps clément de courte durée, puisque dès mardi 29 janvier, une perturbation formée dans l'Atlantique traversera la France. Cette dernière devrait générer des averses sur la partie ouest du territoire, avant de se transformer en neige au contact de l'air froid.

Des chutes de neige toute la nuit de mardi à mercredi

Selon le bulletin de Météo France, les précipitations régulières devraient toucher les côtes Atlantiques jusqu'aux plages du Languedoc-Roussillon, et devenir neigeuses en fin d'après-midi au nord de la Loire, en l'Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Les chutes de neige deviendront alors plus régulières sur le Massif central et les Pyrénées.



Dans la nuit de mardi à mercredi, l'épisode neigeux devrait se poursuivre dans les pleines, dans le Nord-est, du Centre à la Normandie jusqu'au nord de la Seine. Des chutes de neige qui donneront 5 à 10 centimètres de neige, et jusqu'à 15 centimètres localement, au nord des Pays de la Loire, en Picardie, en région parisienne, en Champagne et à l'ouest de la Bourgogne. Il neigera également sur les hauteurs en Aveyron et en PACA.