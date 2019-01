publié le 27/01/2019 à 16:42

Attention si vous vous trouvez à la montagne dans les Pyrénées. Météo France a placé quatre départements en vigilance orange pour des risques d'avalanche dimanche 27 janvier. Les départements concernés sont : l'Ariège (09), la Haute-Garonne (31), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées (65).





D'après l'institut de prévision, l'alerte devrait rester en vigueur jusqu'à mardi matin. "De grandes à très grandes avalanches pourront se produire à partir de lundi matin jusqu'en début de matinée de mardi, et pourront toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposées, jusqu'à des altitudes moyennes". Météo France précise aussi que les chutes de neige sur ces massifs deviendront importantes au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Rappelons qu'il faut proscrire de manière générale le ski hors-piste et en particulier lorsque le manteau neigeux est instable. Météo France informe également les automobilistes qu'ils doivent impérativement se renseigner sur l'état des routes, notamment en altitude, avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, ils doivent également se tenir au courant de l'évolution de la situation.