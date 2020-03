publié le 03/03/2020 à 05:50

Si le printemps marquera son arrivée le 20 mars sur nos calendriers, qui s’accompagne ensuite d’un passage à l’heure d’été, pour les météorologues, le printemps est déjà là. Alors que la tempête Karine balaie la France depuis la matinée du lundi 2 mars, avec des rafales à plus de 110 km/h, notamment sur l'Aude et sur le nord des Pyrénées-Orientales, la saison printanière est officielle depuis hier, dimanche 1er mars.

Les scientifiques estiment, en effet, que le printemps couvre "les mois de mars, avril et mai, c'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du jour rallonge et l'ensoleillement progresse dans l'hémisphère Nord", rappelle le site de Météo France. Rappelons qu'en France métropolitaine, la température moyenne au printemps est de 11,6 °C, avec des précipitations qui atteignent, en moyenne, 230 mm entre le 1er mars et le 31 mai. Entre 1959-2018, le printemps 2011 aura été le plus chaud sur l'Hexagone, avec une température moyenne de 13,6 °C, et particulièrement sec avec seulement 110,5 mm de précipitations.

Le printemps se caractérise par des températures froides - qui peuvent être accompagnées d’un climat humide - "de plus en plus rares" alternant avec des journées de plus en plus douces, parfois orageuses "au gré de la position des anticyclones et des dépressions". En d’autres termes, le printemps est "une saison de contrastes" qui permet une évolution des températures plus ou moins homogène avant la saison estivale. Comme le note Météo France, cette transition est "plus ou moins précoce selon les années."