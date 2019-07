publié le 23/07/2019 à 18:44

Soixante-treize départements, soit les deux tiers du pays, sont concernés par des restrictions d'eau. Le bassin de la Loire, par exemple, est à un niveau extrêmement bas, si bien que la ville de Nantes a annoncé réduire de 40% par jour sa consommation d'eau habituelle.

"Pour l'instant, c'est tendu mais maîtrisé, mais nous devons être très vigilants", estime Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat à l'Ecologie. "Toute les mesures de gestion, d'alertes et de partage ont été prises. Je salue les travail des préfets qui ont pris des arrêtés qui permettent des restrictions d'eau, pour que nous soyons en capacité d'alimenter toute la France en eau potable pendant tout cette période estivale", explique-t-elle. "On aura peut-être besoin de restreindre plus".

"Nous avons compris qu'au-delà de la période de l'été, nous aurions peut-être des tensions encore à la rentrée, le temps que la pluie revienne et que les nappes et cours d'eau puissent se recharger. Donc ce n'est pas qu'un sujet de canicule, cela risque encore de continuer quelque temps", prévient-elle. Les tensions autour de la ressource aquatique pourraient donc se prolonger jusqu'à la rentrée.

Emmanuelle Wargon en a ainsi appelé "au civisme" de chacun pour éviter de gaspiller l'eau. "Je voudrais vraiment faire un appel au civisme et à l'économie pour tout le monde", a-t-elle ajouté. "Chacun peut contribuer à ce que cette période se passe bien, en évitant de gaspiller l'eau. C'est un bien précieux dans cette période, et relativement rare".

Depuis septembre 2018, le déficit pluviométrique est de 20% en moyenne sur la France, notait Météo-France dans son bilan hydrologique de début juillet.

