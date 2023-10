Météo : 5 départements placés en vigilance orange pluie-inondation

Cinq départements de l'est du pays ont été placés en vigilance orange pluie-inondation ce lundi 23 octobre par Météo France. Dans le détail, il s'agit du Jura, de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Cet épisode pluvio-orageux débutera dans la soirée de ce lundi et s'étendra au mardi matin. Selon l'institut météorologique, ces intempéries nécessitent "une attention particulière en raison de l'importance des cumuls de précipitations sur une courte durée".

Un axe pluvieux va d'abord se mettre en place des Cévennes au Jura, et ces pluies orageuses vont provoquer de forts cumuls de précipitations "généralement compris entre 70 et 100 mm sur les départements placés en vigilance orange", indique Météo France. Les 100 mm d'eau pourront être dépassés par endroits, notamment entre l'Ardèche et l'Ain.

À noter que ces 5 départements sont également placés en vigilance orange pour la journée du mardi 24 octobre.



