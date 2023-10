Météo : quel temps fera-t-il pour les vacances de la Toussaint ?

Le beau temps est bel et bien enterré. Profitez des vacances pour vous blottir sous vos couettes, car plusieurs épisodes de mauvais temps sont attendus. Météo France annonce une première semaine "agitée", avec des "vents forts et de fortes pluies qui toucheront l'ensemble de la France". Une bonne nouvelle toutefois pour nos sols, qui ont souffert de la sécheresse.



Cette situation météorologique s'explique par un "système dépressionnaire" très actif, qui se maintiendra toute la semaine. Le temps restera cependant plutôt doux : les minimales seront de 10 à 15°C, tandis que les maximales s'échelonneront de 16 à 19°C, soit 2 à 4°C au-dessus des normales de saison.

La dégradation arrivera ce lundi par l'ouest et la Méditerranée. Les intempéries gagneront l'est mardi. À partir du milieu de semaine, les perturbations défileront, emmenant avec elles toujours plus de pluie.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info