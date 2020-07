Météo : 45 départements en alerte sécheresse

publié le 23/07/2020 à 13:15

Alors que le Bas-Rhin vient d’être placé en alerte sécheresse jeudi 23 juillet, Météo France a souligne l’état "extrêmement sec" des sols dans le nord-est du pays.



Le début du mois de juillet a été particulièrement peu généreux en eau, avec un déficit des précipitations à l’échelle nationale de 68%, selon Météo France. Un chiffre impressionnant mais qui atteint des proportions encore plus importantes dans certaines régions comme l’Île-de-France ou le Poitou et la Charente. Actuellement, nombreux sont les départements en alerte sécheresse et concernés par des restrictions d’eau. Propluvia indique qu’au 23 juillet, 45 départements connaissent des restrictions d’eau de plusieurs niveaux possibles comme la Creuse, la Vienne, la Haute-Saône, le Loiret…

Trois niveaux d’alerte existent : Le premier concerne la réduction des arrosages agricoles ou encore l’interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture.

Le stade au-dessus, l’alerte renforcée, comprend les mêmes mesures mais à un stade plus sévère. Enfin, le dernier stade, celui de la crise, supprime les prélèvements non prioritaires y compris à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés.