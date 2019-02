et AFP

publié le 10/02/2019 à 15:31

"En raison de la tempête Isaias", qui traverse "notre territoire dans l'après-midi, des vents forts (...) imposent des suppressions et des limitations de vitesse de certains trains sur la région", a indiqué la SNCF dans un communiqué dimanche.



"En raison des risques également sur le réseau routier, il n'y aura pas de substitution routière mise en place", a précisé la SNCF, conseillant à ses passagers "d'anticiper ou de retarder (leur) voyage pendant cette période".

Les TGV reliant Paris à Lausanne (départs 11H57 et 13H57), mais aussi Paris à Bâle (12H23), Bâle à Paris (14H34 et 16H34), Mulhouse à Paris (15H37) et Lausanne à Paris (16h23) ont été supprimés, ainsi que vingt TER, a précisé l'opérateur ferroviaire.

Seuls onze TGV circuleront dans la région, mais ils pourraient connaître des retards en raison des limitations de la vitesse, a précisé à l'AFP une responsable de la communication de la SNCF.



Vingt-et-un départements sont placés dimanche après-midi en vigilance orange par Météo-France pour des "vents très forts".