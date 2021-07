Météo : 4 départements placés en vigilance orange crues ce mardi

Météo France a placé quatre départements en vigilance orange crues ce mardi 20 juillet. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Oise et de la Marne. Comme le précise l'institut météorologique, des crues sont en cours dans les rivières qui traversent ces territoires, susceptibles de générer "des débordements importants".

Météo France appelle également à la prudence dans douze autres départements, placés en vigilance jaune crues. Il s'agit de la Meuse, de la Haute-Marne, de la Côte d'Or, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de l'Ain, du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Ces crues sont la conséquence des fortes précipitations survenues la semaine dernière dans le nord-est et le centre-est de la France. Ces pluies diluviennes ont particulièrement touché la Belgique et l'Allemagne et ont provoqué la mort de 196 personnes dans les deux pays.