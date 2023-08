La canicule a fait ses valises. Ce samedi 26 août, Lyon, comme d'autres villes aux alentours, a retrouvé des températures normales après une semaine particulièrement chaude. Le thermomètre a notamment franchi la barre des 41°C ce jeudi 23 août. Il va faire 23°C ce samedi. Les habitants vont devoir ressortir une veste ou un pull de leur placard.

Le ciel est couvert et le vent plutôt frais. Des légères gouttes de pluie ont été relevées ce samedi. Au marché de la Croix-Rousse, les commerçants comme les clients se réjouissent de ce climat. "Aujourd'hui, on est bien. On respire, la semaine a été très dure. La nuit, on va pouvoir dormir", raconte un habitant. Une autre se dit "surprise" mais "heureuse" de ce retour soudain de la fraîcheur. "On était à 40°C, on descend à 22°C, ça se passe bien", confie un client de ce marché, venu très tôt ce matin.

La ville de Lyon a connu un épisode de chaleur inédit. Depuis mardi dernier, Lyon était en vigilance rouge "canicule". Météo France a levé cette alerte. Le mercure n'était pas descendu sous la barre des 34°C depuis deux semaines. En comparaison, la terrible canicule de 2003 n'avait duré que onze jours dans la cité rhodanienne.

À écouter également dans ce journal

