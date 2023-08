Météo en France : 6 départements en vigilance orange orages ce samedi

Si le phénomène caniculaire de cette fin août vient de prendre fin dans le sud du pays avec la levée de l'alerte rouge, les orages estivaux continuent de frapper dans l'est du pays. Ce vendredi 25 août 2023, une alerte orange pour des orages concernent encore une large moitié est, de la Meuse à la Drôme, pour 15 départements.

Météo France a dévoilé une nouvelle carte de vigilance pour le samedi 26 août en classant 6 départements en vigilance orange aux orages. "Un épisode orageux va s'organiser en plusieurs salves, le matin d'abord puis un renforcement l'après-midi, avec probablement une autre salve en cours de nuit de samedi à dimanche en provenance du sud, note les prévisionnistes de Météo France. Sous les orages les plus virulents, on attend les phénomènes suivants : des pluies intenses (jusqu'à 20 à 40 mm voire plus en peu de temps), des chutes de grêle, une activité électrique soutenue ainsi que quelques rafales de vent.

Les six départements concernés pour la journée de samedi sont : l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche.

la carte de vigilance de Météo France pour le samedi 26 août 2023 Crédit : Météo France

