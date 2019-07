publié le 23/07/2019 à 06:34

Le deuxième épisode de canicule s'abat sur la France. Les températures ne cessent de grimper et ce n'est pas terminé. Ce mardi matin, il fait déjà très chaud dans de nombreuses régions. Cette canicule n'arrange pas la sécheresse déjà présente dans plusieurs régions et qui a des conséquences notamment sur l'élevage. Les agriculteurs manquent de foin pour nourrir les bêtes et sont parfois obligés de prendre des décisions radicales, comme à Grandis dans le Beaujolais.

Malgré les ventilateurs installés dans l'étable, les vaches, accablées de chaleur, restent immobiles. Pascal Girain élève 300 bêtes dans le Beaujolais. L'herbe est brûlée par la canicule et son stock de fourrage est presque épuisé. "La profession a organisé un achat de fourrage notamment en provenance d'Espagne. On a de gros problèmes pour trouver des transporteurs. Le coût du transport est supérieur au coût du fourrage", explique-t-il.

Parmi les mesures d'aide du gouvernement, il y a l'exploitation des jachères, mais pour l'éleveur cela ne suffira pas. "Ça va être efficace dans certains départements au niveau national. Sur notre département du Rhône, il n'y aura pas beaucoup d'efficacité parce que les zones céréalières qui ont des jachères ne sont pas énormes et pas forcément sur les zones d'élevage", indique-t-il.

Reste la solution des abattages pour alléger le cheptel. "C'est plus qu'un crève-cœur parce que c'est ce qui crée le revenu pour les années à venir. Donc on ampute déjà le revenu des années à venir en vendant ces animaux qui ne sont pas destinés à l'abattoir".

