publié le 27/06/2019 à 18:41

La ville de Nîmes a vu le thermomètre grimper à 38.5°C ce jeudi 27 juin. Mais 45 degrés sont attendus ce vendredi. Les Nîmois ont l'habitude de la chaleur, mais la situation exceptionnelle devient difficile à supporter.

Face au mercure qui s'affole, les habitants tempèrent : "On a eu un temps pourri, on attendait la chaleur et on l'a", conclut Mireille, une retraitée nîmoise de 81 ans. "Je fais comme tout le monde, je bois de l'eau, je me mets à l'ombre, je ferme les volets chez moi... On est habitués, on fait toujours la même chose", indique paisiblement une autre pour qui "30 ou 40 degrés" ne changent rien. Elle l'assure,"C'est culturel, c'est acquis depuis qu'on est enfant".

Dans toutes les communes du département, les dispositifs pour les personnes âgées sont déjà en place depuis le 15 juin. Et au niveau des écoles, certaines seront fermées et d'autres accueilleront les enfants dans des espaces frais, comme la cantine. Mais nombre de parents ont préféré garder leurs enfants chez eux : "Avec la canicule, je vais m'occuper d'eux. On va aller à la piscine, à la rivière...", explique une maman. Une journée d'école buissonnière, comme un avant goût des vacances d'été prochaines.

À écouter également dans ce journal

Attentats en Tunisie. Alors que la saison touristique commence, deux attentats ont eu lieu ce jeudi 27 juin contre les forces de police : le premier contre une voiture sur la principale avenue de Tunis, et le deuxième contre une caserne de la Garde Nationale, en périphérie de la capitale. Bilan 1 mort et 8 blessés.

L'alerte rouge "canicule" déclenchée. Pour la première fois donc, la France déclenche l'alerte rouge à la canicule, 4 départements sont concernés : le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches du Rhône. Par ailleurs 76 départements restent en alerte orange.

Alerte sur les ponts routiers de France. Après l'effondrement du viaduc de Gênes qui a fait 43 morts l'été dernier, un rapport sonne l'alarme sur l'état des ponts routiers en France. Selon cette étude réalisée par des sénateurs, au moins 25.000 ponts sont dans un état préoccupant et posent des problèmes de sécurité.