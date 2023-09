Malgré un été très pluvieux en France, la sécheresse pose toujours un problème. Près de deux tiers des nappes phréatiques restent à un niveau inférieur aux moyennes de saison, a expliqué Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Cela dit, la mauvaise météo estivale a quand même eu un impact, il y a un petit mieux dans la moitié nord, les pluies de juillet et août ont permis de stabiliser, même de faire remonter un peu les nappes.

12% des nappes en France ont vu leur niveau s'améliorer : en Bretagne, en Lorraine et aussi dans le Sud-Ouest, dans le bassin aquitain, selon le bilan du Bureau de recherches géologiques et minières publié ce jeudi 14 septembre. En revanche, dans le Sud, la situation reste préoccupante à certains endroits, les deux tiers des nappes sont en dessous de la normale comme l'a rappelé le ministre. Il y a encore des arrêtés de restriction dans plus de 80 départements et la situation est préoccupante tout le long de la Saône, du Rhône et sur le pourtour méditerranéen, avec des nappes très basses, qui ne se remplissent plus correctement l'hiver. Les hivers trop secs se succèdent et le niveau est pire que l'an dernier.

À noter aussi que dans les régions touristiques du sud de la France, les géologues constatent, en étudiant les nappes, l'impact des touristes. Ils voient une baisse des prélèvements dès la fin août. Donc les nappes baissent moins, mais elles baissent quand même et un nouvel hiver sec serait très compliqué à gérer.

