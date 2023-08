les infos de 8h - Sécheresse : 10 millions de maisons fissurées en France

Le réchauffement climatique et la sécheresse font de nombreux dégâts en France. Outre l'impact sur l'environnement et l'agriculture, de nombreuses habitations accusent le coup des fortes chaleurs. Quelque 10 millions de maisons présentent des fissures ou des crevasses, notamment dans le sud, dans le centre et les Hauts-de-France.

Dans une petite commune à 10 minutes de Lille, Pierre, un habitant dont la maison familiale est touchée par ce phénomène, confie à RTL : "Ca reste assez impressionnant". Deux grandes fissures sont apparues sur la façade de sa maison à l'été 2022. "Elle s'ouvre au fur et à mesure, et ce qui est angoissant c'est qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter", explique-t-il. L'homme craint que la fissure ne fasse "d'autres dégâts à l'intérieur" de son logement, comme "des poutres, qui pourraient d'effondrer".

La maison de Pierre et de son épouse est construite sur un sol argileux. Les fondations ont été faites en respectant les normes imposées par l'État sur ce type de terrain. Aujourd'hui Pierre est désemparé, les travaux de consolidation s'élèvent à 200.000 euros. Afin d'obtenir plus facilement de l'aide, Pierre souhaite faire reconnaître son cas comme un "état de catastrophe naturelle sécheresse". Un préalable à toute démarche d'indemnisation.

Dans la même commune, sur 450 maisons, 75 sont déjà fissurées.

