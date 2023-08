INVITÉ RTL - Sécheresse : le décret sur la réutilisation des eaux usées publié "avant le 31 août", annonce Christophe Béchu

Des records de chaleur ont encore été battus ce mercredi 23 août en France, jusqu'à 43 degrés par exemple dans l'Hérault. 17 départements sont toujours en vigilance rouge canicule ce jeudi et 64 en orange. "On bat des records de températures tous les jours, c'est dire à quel point le dérèglement climatique s'accélère", estime ce jeudi 24 août sur RTL Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Concernant la sécheresse, la situation cette année est "comparable sur le plan des nappes phréatiques", par rapport à l'an dernier, mais meilleure "sur le plan des communes privées d'eau potable", par rapport à 2022 confirme le ministre, qui annonce que le décret facilitant la réutilisation des eaux usées sera publié "avant le 31 août". "L'ensemble des consultations a eu lieu, tous les avis juridiques ont été donnés, avant le 31 août la réutilisation des eaux usées sera autorisée", dit-il.

"Pour tout ce qui est espaces verts, nettoyage de voiries, usage industriel, etc, ce sont 200 projets concrets de réutilisation d'eaux usées qui vont être rendus possibles", ajoute Christophe Béchu.

