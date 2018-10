publié le 12/10/2018 à 07:41

En quelques heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. De violents orages et des crues frappent le Var, depuis mercredi 10 octobre. Alors que le temps s'annonce clément jusqu'à la fin du week-end, les opérations de nettoyage se poursuivent pour les habitants de Sainte-Maxime.



"Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Je ne sais pas comment on va faire pour nettoyer tout ça mais il va falloir le faire. Il ne faut pas se laisser abattre et tout ranger, après on verra. Je pense qu'on en a pour un bon bout de temps", confie un riverain.

"Ce sont mes amis, donc c'est normal de venir. On nettoie autant que possible et il y a beaucoup à faire. Il faut tout enlever, il faut enlever les meubles et tout faire sécher. C'est un peu la cata", explique un autre. Jeudi, deux personnes ont été retrouvées noyées à bord d'une voiture emportée en mer au large de Sainte-Maxime.

Dans le reste de l'actualité

Football - Kylian Mbappé s'est illustré comme le sauveur des Bleus face à l'Islande, jeudi 11 octobre. Il s'est notamment impliqué dans les 2 buts tricolores, qui ont permis à l'équipe de France d'égaliser (2-2).



États-Unis - Au moins 6 personnes ont perdu la vie suite au passage de l'ouragan Michael en Floride. Des milliers de soldats et secouristes continuent de mener des opérations de sauvetage, déblayant les rues jonchées de débris et tentant de rétablir le courant électrique.



Politique - Des militants REM ont lancé le hashtag #balancetonmaire, pour dénoncer les élus locaux qui ont décidé d'augmenter le taux de la taxe d'habitation pour compenser sa baisse décidée par le gouvernement. Une commune sur six est concernée par le phénomène.



Société - Une déléguée de la CGT a entamé une grève de la faim depuis 2 semaines, pour protester contre la fermeture de 80 magasins du groupe de prêt-à-porter Happy Chic. Plus de 450 emplois sont menacés.