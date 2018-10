publié le 11/10/2018 à 13:42

Dans l'allée des Galapagos, que longe la Garonnette à Saint-Maxime dans le Var, une vague a déferlé mercredi 10 octobre sur les villas qui longent le fleuve. Simon, sa femme et sa fille sont en première ligne et voient la montée des eaux les menacer. C'est alors que Raphaël, leur voisin militaire dans sa maison à étage entend un appel à l'aide et décide d'aller aider la famille en danger.



"L'eau est montée d'un coup, et c'est là que j'ai appelé Raphaël en disant : 'Viens vite m'aider, je ne vais pas m'en sortir'. Il est arrivé à la nage, de l'eau jusqu'au coup", raconte Simon. "J'ai nagé jusqu'à leur baraque et je les ai récupérés par la fenêtre", raconte le héros.

Les deux hommes expliquent que le courant a bien failli les emporter, et qu'ils ne doivent leur salut qu'à une échelle restée bloquée et qui a permis de rejoindre la maison voisine. Quelques heures plus tard, au bout de l'allée, une voiture était retrouvée avec deux personnes prises au piège à l'intérieur.

