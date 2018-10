publié le 10/10/2018 à 18:46

Dans un bulletin météorologique émis à 16 heures ce jeudi 10 octobre, Météo France a placé les Alpes-Maritimes (06) en vigilance orange aux pluies et orages.



Six départements étaient déjà surveillés par l'institut météorologique : les Bouches-du-Rhône (13), la Corse-du-Sud (2A), la Haute-Corse (2B), le Gard (30), l'Hérault (34) et le Var (83). L'Aveyron (12), qui était en vigilance orange, n'est plus concerné.

Météo France parle d'épisode "pluvio-orageux intense". Ces précipitations pourraient "donner localement des cumuls de 50 à 80 mm en peu de temps". L'institut met en garde contre les dégâts importants qui peuvent être provoqués par les pluies et recommande une vigilance particulière dans les déplacements et lors des activités de loisirs, spécialement celles prévues en plein air.

"Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. (...) Renseignez-vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez vigilants. Évitez, si possible, le réseau routier secondaire", poursuit Météo France.

La carte de vigilance de Météo France, mercredi 10 octobre à 16 heures Crédit : Capture d'écran Météo France