publié le 05/11/2019 à 06:20

Les premières stations de sports d’hiver n’ont prévu d’ouvrir que fin novembre, et craignaient de devoir repousser la date si l’enneigement n’était pas bon. Mais la neige a commencé à tomber dimanche 3 et a continué ce lundi 4 novembre dans les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées.

Ces premiers flocons sont dus au passage d’une perturbation dans la moitié sud de la France. Perturbation qui évolue lentement vers l’Est et devrait aussi toucher progressivement les Hauts-de-France. La météo augure une belle première partie de saison, surtout que l’on attendait déjà 30 centimètres de neige au-dessus de 2.400 mètres d’altitude sur le massif alpin.

Dans les Pyrénées et le Massif central la limite pluie-neige va continuer à baisser en altitude d’après les prévisions de Météo-France. En fin de journée ce lundi, de vrais flocons tomberont dès 2.400 mètres d’altitude. Mardi, les montagnards de ces massifs verront de la neige dès 1.700 mètres puis 1.400 mètres mercredi, où les prévisionnistes attendent jusqu’à 40 centimètres d’épaisseur.

La neige est de retour au📷 @picdumidi cet après-midi avec -1

👉Abaissement rapide de la limite pluie neige par l’ouest en fin de journée et cette nuit ❄️#pyrenees #neige pic.twitter.com/rvH99uYHTo — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 4 novembre 2019

Dans les Vosges, les premiers flocons devraient apparaître ce week-end du 9 au 10 novembre, ce qui est relativement tard par rapport aux dix dernières années où la neige commençait à tomber dès le mois d’octobre. En 2018, le premier vrai épisode neigeux était intervenu le 27 octobre.